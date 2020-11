O Paraná Clube confirmou, nesta sexta-feira (20), que três jogadores estão com Covid-19 e, por isso, ficam de fora do duelo contra o Juventude, que acontece logo mais, na Vila Capanema.

Uma hora antes de começar a partida contra o time gaúcho, pela 22ª rodada da Série B, o Tricolor informou que o zagueiro Philipe Maia, o volante Higor Meritão e o meia Gabriel Pires testaram positivo o coronavírus.

Os jogadores não estão com a delegação paranista em Caxias do Sul. Todos estão em isolamento desde terça-feira (17), sob os cuidados do departamento médico.

Os testes serão refeitos no meio desta semana e caso sejam confirmados, os jogadores ficam de fora do time por, pelo menos, mais uma semana e meia.

