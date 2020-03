O Paraná Clube terá pela frente praticamente uma decisão no Campeonato Paranaense. Em nono lugar na tabela, o Tricolor precisa vencer o União Beltrão, no sábado (7), às 17h, na Vila Capanema, para não ficar em uma situação complicada na briga por uma vaga no mata-mata do Estadual.

Até por isso, o técnico Allan Aal pediu concentração diante do lanterna da competição e acredita que a semana cheia para trabalhar ajudou bastante nisso.

“Foi uma semana boa, bem proveitosa, pensando no jogo de sábado e também na sequência, com a partida da Copa do Brasil (contra o Botafogo). Tudo bem administrado, para que a gente possa buscar a vitória em casa, brigar pela classificação e tenho certeza que está ao nosso alcance e só depende da gente”, ressaltou o treinador.

+ O que cada time precisa fazer na penúltima rodada pra se classificar?

Depois da partida contra o União, o Paraná terá o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo, na terça-feira (10), no Rio de Janeiro, e, em seguida, pega o Toledo, fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Paranaense.

“O primeiro jogo contra o União é fundamental, jogando dentro de casa. Se almejamos ir para o mata-mata encorpado, temos que assumir a responsabilidade e buscar as vitórias. Respeitamos os adversários, mas temos que ter essa postura. E trabalhamos isso esta semana, ter mais concentração no último passe, nas bolas paradas”, finalizou Allan Aal.

Time

O técnico não deu pistas em relação à escalação paranista, que não contará com o zagueiro Thales e o meia Thiago Alves, suspensos. Na defesa Everson deve ser o escolhido. Já na frente, as opções estão em aberto.

Um provável Tricolor deve ter: Marcos; Paulo Henrique, Everson, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Michel e Renan Bressan; Andrey (Gustavo Mosquito), Marcelo e Raphael Alemão.

