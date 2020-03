Mesmo correndo o risco de ficar fora da fase decisiva do Campeonato Paranaense, o Paraná deve entrar em campo com uma equipe reserva na última rodada da primeira fase da competição. Isso porque o foco do time está totalmente voltado à Copa do Brasil.

Neste domingo (15), o Tricolor enfrenta o Toledo, no Estádio 14 de Dezembro, precisando vencer ou empatar para depender apenas de si mesmo para seguir adiante. Atualmente, o time é o oitavo colocado com 13 pontos.

Já na disputa nacional, o Paraná entra em campo na quarta-feira (18), na Vila Capanema, e precisa reverter o placar de 1 a 0 em cima do Botafogo. Caso vença, recebe R$ 2 milhões por estar na quarta fase.

“Nossa prioridade é a Copa do Brasil. Se tiver que poupar, vamos poupar. Passar de fase no Paranaense é consequência. O Paranaense vale a honra, mas a Copa do Brasil vale muito. Temos um grupo grande com qualidade que vai nos representar bem no Estadual”, afirmou o presidente Leonardo Oliveira às rádios Banda B e Transamérica.

Em oitavo, o time paranista está no limite da área de classificação no Paranaense. Apenas empatando, no entanto, o Tricolor já estará na fase decisiva da competição.

Pela Copa do Brasil, até aqui, o Paraná já recebeu R$ 2,69 milhões. Se bater bater o Botafogo, chegando à quarta fase do torneio, o clube garante mais R$ 2 milhões.

O mandatário, contudo, esclareceu que não é somente o dinheiro que estará em disputa. Para ele, o aspecto mental também deve pesar em uma possível classificação.

“A questão financeira é importante para qualquer clube brasileiro, até mesmo para o Flamengo. Não é somente porque estamos em determinadas situações. Porém, mais importante ainda é questão psicológica, é uma competição de mata-mata, que eleva o moral do grupo. Temos que encarar esses jogos grandes e jogar de igual para igual para chegarmos à série b com boa expectativa”, finalizou.

