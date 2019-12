O martelo ainda não foi batido, mas, o Paraná Clube está a cada dia mais próximo de um acordo com o empresário Sérgio Malucelli. Porém, a tendência é que isso só aconteça ao final do Campeonato Paranaense.

Enquanto isso, a expectativa é que o auxiliar técnico Allan Aal toque o comando do time, principalmente, para o início da temporada de 2020. Já com Malucelli assumindo o comando do futebol paranista após o Estadual, o Tricolor se aproxima também de dois nomes que se destacaram no comando do Londrina nos últimos anos.

O primeiro e mais forte é Alemão. A reportagem apurou que o treinador já foi contatado, caso o acerto entre Paraná e Malucelli aconteça de fato. O técnico iniciou o ano no comando do Tubarão, após Roberto Fonseca se transferir para o Novorizontino na parceria do LEC com o clube paulista.

No Londrina, Alemão teve 15 vitórias, dez empates e dez derrotas, deixando o clube na oitava colocação da Segundona. Após uma série sem triunfos, o treinador acabou sendo substituído por Cláudio Tencati, que é ídolo no clube do interior. No entanto, na Série B, o técnico não teve êxito e também acabou acabou sendo desligado.

