O Paraná aumentou seu jejum de vitórias (e bom futebol) na Série B. Na noite deste domingo (18), no fechamento da 16ª rodada, o Tricolor empatou por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, na Vila Capanema, e está cada vez mais longe dos líderes.

publicidade

Apesar das seis modificações em relação à última partida, quando foi goleado pelo CSA, o time comandado por Allan Aal novamente não jogou bem. Os visitantes ficaram mais perto da vitória e, não fosse atuação do goleiro reserva Marcos, a Bolívia Querida certamente sairia com melhor resultado – o titular Alisson foi vetado por causa de dores no abdômen.

A última vitória paranista aconteceu na décima rodada, contra CRB, em 14 de setembro. Agora são seis jogos sem triunfo na Segundona.

A igualdade deixa o Paraná na sexta posição, com 24 pontos. O Sampaio é o 11º, com 21. Na próxima rodada, os paranaenses encaram o líder Cuiabá, fora de casa. O duelo é na quarta-feira (21), às 19h.

O jogo

publicidade

O Paraná começou a partida com um time bastante modificado em relação à goleada sofrida para o CSA. O lateral-direito Paulo Henrique, que cumpriu suspensão, e o zagueiro Fabrício, recuperado de lesão, voltaram normalmente à equipe.

Vetado pelo departamento médico, o goleiro Alisson deu lugar a Marcos. No setor ofensivo, Bruno Gomes, Bruno Xavier e Andrey – Léo Castro, Marcelo e Gabriel Pires foram para o banco de reservas.

Mesmo assim, a equipe passou longe de fazer um bom primeiro tempo. Pior, logo aos dez minutos perdeu o zagueiro Fabrício por lesão. Referência do time, o capitão sentiu o posterior da coxa direita após uma dividida.

Até aquele momento, a estratégia da Bolívia Querida já funcionava. Marcação forte, linha alta, para dificultar a saída do Tricolor. E as chances de gol não demoraram a surgir, quase sempre em jogada de bola parada.

Aos 13’, Joécio mandou para fora, de cabeça, depois de levantamento de Marcinho. Cinco minutos depois, o goleiro Marcos fez grande defesa em cabeçada de Daniel Felipe. Na sequência do lance, o Sampaio ainda acertou o travessão com Joécio.

Os donos da casa, no entanto, resistiram à pressão na etapa inicial e conseguiram equilibrar o jogo a partir dos 30 minutos. Mas as investidas ofensivas não levaram perigo ao gol defendido por Gustavo.

O Sampaio Corrêa seguiu melhor no segundo tempo. Aproveitando a instabilidade defensiva do Tricolor, que errava bastante ao sair jogando, a Bolívia Querida conseguiu criar algumas oportunidades para marcar.

Uma delas aconteceu aos 12 minutos. Caio Dantas chutou fraco, mas Gustavo Ramos chegou nela e a defesa do goleiro Marcos foi à queima-roupa. O arqueiro também impediu o gol em tiro de Marcinho, aos 27’.

A melhor oportunidade tricolor veio com uma finalização de Jean Victor, de fora da área, aos 17’. A bola passou muito perto da meta de Gustavo. Renan Bressan também mandou uma bola por cima, mas foi muito pouco para quem começou a Série B em alta, brigando por um lugar no G4.

Ficha técnica

Série B 2020

16ª rodada

18/10/2020

Paraná 0x0 Sampaio Corrêa

Paraná: Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Fabrício (Hurtado) e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão (Thiago Alves) e Renan Bressan; Bruno Xavier (Guilherme Biteco), Andrey e Bruno Gomes (Léo Castro). Técnico: Allan Aal.

Sampaio Corrêa: Gustavo (João Gabriel); Luís Gustavo, Joécio, Daniel Felipe e Marlon (Joazi); André Luís, Gustavo Ramos (Robson Duarte), Eloir e Marcinho (Ferreira); Caio Dantas e Roney (Jackson). Técnico: Léo Condé.

Cartões amarelos: Higor Meritão, Hurtado, Andrey, Jean Victor (PRC); Gustavo, Robson Duarte, Luís Gustavo (SAM)

Local: Vila Capanema

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP).

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?