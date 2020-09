O diretor de futebol do Paraná Clube, Alex Brasil, reclamou das atuações da arbitragem nos últimos três jogos do time. Após a vitória por 1×0 em cima do Figueirense, na última sexta-feira (4), pela oitava rodada da Série B, o dirigente garantiu que fará todas as reivindicações junto aos órgãos competentes sobre os árbitros que teriam prejudicado o Tricolor nos confrontos anteriores e deu um ultimato:

“Que saiam dos grupos de whatsapp e venham apitar a partida”, disparou o dirigente, em entrevista à rádio Banda B.

Diante dos catarinenses, aos 28 minutos do segundo tempo, o Paraná pediu um pênalti. Jean Victor lançou na área e a bola bateu no braço de Alemão. Os jogadores reclamaram o toque, mas o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus mandou seguir o jogo. A “bronca” do dirigente não foi por esse lance apenas, mas por um conjunto de atuações.

“Não é de hoje, é desde o jogo contra o Vitória que estamos sendo prejudicados. Não é porque ganhamos ou perdemos em Salvador. Queremos que eles façam o serviço deles, que saiam do grupo de whatsapp e venham apitar a partida. Não estamos satisfeitos e isso pode atrapalhar nosso trabalho. Não queremos ser favorecidos, queremos que o jogo seja limpo como tem que ser”, afirmou.

Brasil se referiu ao lance no jogo válido pela sexta rodada. A equipe paranista perdeu de 1×0 para o Vitória (a única derrota na competição), com gol de pênalti, assinalado após o zagueiro Thales encostar o braço na bola na área. Um lance muito semelhante aconteceu do outro lado, com Fernando Neto, mas o árbitro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, na ocasião, mandou o lance seguir.

O dirigente também criticou a postura de Diego da Costa Cidral, que apitou a vitória por 2×1 em cima da Ponte Preta, na última terça-feira (1). O zagueiro Fabrício recebeu o terceiro amarelo após fazer uma reclamação, mas alegou que o próprio árbitro o ameaçou, sabendo que ele estava pendurado.

“Lá em Salvador aconteceu o erro, um pênalti marcado contra nós. No último jogo, o árbitro era de Santa Catarina e já foi sabendo quais de nossos atletas estavam pendurados. E agora uma nova falha. Vamos reivindicar junto à comissão de arbitragem”, arrematou.

