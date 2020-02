O Paraná derrotou o Operário neste domingo (16), na Vila Capanema, pela sétima rodada do Paranaense.

publicidade

A vitória por 1 a 0, com gol do estreante Renan Bressan, foi a primeira do Tricolor em casa na temporada. Antes, a equipe do técnico Allan Aal acumulava dias derrotas (Coritiba e FC Cascavel) e um empate (Cianorte).

O resultado foi importante porque manteve o Paraná na zona de classificação para a segunda fase do campeonato. O time saltou para nove pontos na tabela, na oitava colocação, com a mesma pontuação do Cianorte. O Cascavel CR, nono lugar, tem dois pontos a menos após bater o Coritiba na rodada.

+ Veja como foi o jogo entre Paraná e Operário!

No próximo sábado (22), o Tricolor visita o lanterna PSTC.

O primeiro tempo foi dominado pelo Tricolor, mas foi o Fantasma quem teve as melhores chances para abrir o placar.

Em um jogo marcado por muitas faltas no meio-campo, o meia Michel teve uma grande jogada aos 31 minutos. Aplicou um elástico, passou pela marcação e tocou para Kaio, que encontrou Rodrigo Rodrigues na pequena área. O atacante fez o mais difícil e mandou pra fora.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

Até então, o Paraná era intenso e ficava mais com a bola, mas a criatividade da equipe era limitada. O Operário, por outro lado, não conseguia nem sair nos contra-ataques.

Só que os visitantes cresceram no fim. Aos 40′, Tomás Bastos cruzou, Potiguar finalizou e Alisson mandou pra escanteio. Seis minutos depois, em nova bola pelo alto, Bonfim cabeceou com força. A bola pegou na trave antes do goleiro paranista ficar com ela.

Jogo foi equilibrado e muito disputado no Durival Britto. Foto: Gabriel Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná.

O segundo tempo começou após alguns minutos de atraso por causa de uma falha no sistema de iluminação do estádio. O Paraná voltou bem e logo aos 4′ Michel exigiu boa defesa de André Luiz.

Aos 15′, no primeiro toque na bola, Renan Bressan fez um golaço. Alemão começou a jogada, Michel rolou para o estreante, que chutou no ângulo.

O Fantasma até tentou assustar, mas sempre parou no goleiro Alisson.

O camisa 1, aliás, deu um susto no torcedor ao ficar caído no gramado após um choque com um companheiro. Ele retornou após seis minutos de paralisação e ainda fez outra defesa para garantir a primeira vitória em casa em 2020.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE 2020

7ª rodada

Paraná 1 x 0 Operário

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias (Renan Bressan), Kaio e Michel (Gabriel Kazu); Thiago Alves, Raphael Alemão e Rodrigo Rodrigues (Marcelo). Técnico: Allan Aal.

Operário: André Luiz; Sávio, Bonfim, Sosa e Danilo; Jardel, Régis Potiguar (Cleyton) e Tomás Bastos; Douglas Coutinho (Lucas Batatinha), Bustamante (Rafael Chorão) e Jefinho. Técnico: Gerson Gusmão.

Local: Vila Capanema.

Árbitro: Murilo Ugolini Klein.

Gol: Renan Bressan (PAR), aos 15/2T

Amarelos: Tomás Bastos, Sosa (OPE); Allan Aal (PRC);

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Giovani Marlus de Oliveira Massoquetto.

Renda: R$ 54.325

Público pagante: 2.238

Público total: 2.501

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná não descarta a contratação de Guilherme Biteco

+Tricolor fecha o retorno do atacante Keslley