O meio-campista Matheus Anjos deve retornar em breve ao time do Paraná Clube. Na última quinta-feira, o meia voltou aos treinos com elenco paranista, no CT Ninho da Gralha. Desfalque na equipe desde a nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando se lesionou na vitória sobre o Bragantino, o atleta fez bastante falta no setor de criação do Tricolor.

Tanto que a diretoria paranista teve que ir ao mercado para acertar com Vitinho e Marquinhos. O último sequer estreou com a camisa vermelha, azul e branca. A expectativa é que Matheus Anjos esteja à disposição do técnico Matheus Costa na partida contra o Sport, no próximo dia 22, no Recife.

Ainda sem contar com o jogador, o comandante paranista também pode ficar sem Vitinho para o jogo deste sábado, contra o Bragantino, fora de casa. O meia se lesionou na vitória sobre o Operário e é dúvida. Caso ele não reúna condições de jogo, a tendência é que João Pedro reassuma a titularidade.