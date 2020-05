O Paraná renovou nesta quarta-feira (27) o contrato do volante Luan até o final da temporada de 2020. O jogador, que foi contratado pelo clube no ano passado, se lesionou no duelo contra o São Bento, em Sorocaba, em agosto, e acabou sendo submetido a uma cirurgia no joelho, ficando de fora do restante dos jogos.

“Toda lesão é complicada. É a pior coisa que pode acontecer com um atleta. Foi uma contusão grave, que precisou de seis a oito meses de recuperação. Porém, foi muito mais fácil do que a minha primeira lesão, quando ocorreu em Portugal há sete anos atrás. Na época estava sozinho e foi bem complicado”, disse o volante, em entrevista à Tribuna.

Logo depois da cirurgia, o volante iniciou o processo de recuperação no Tricolor e agradeceu o apoio do clube. “O Paraná deu todo o suporte e estrutura. Graças a Deus, agora estou recuperado e 100% para dar sequência na carreira”, frisou o jogador.

Com a prorrogação de vínculo até o final do ano, Luan espera ter mais oportunidades, agora com o técnico Allan Aal. “Estou muito motivado com essa renovação, ansioso para a volta dos treinamentos para retornar aos jogos. Quero alcançar nossos objetivos, com a classificação no Paranaense, Copa do Brasil e o acesso”, concluiu o volante.

