Invicto nas duas partidas pelo Brasileirão, com um empate e uma vitória, o Paraná encara nesta sexta-feira (14), o líder Juventude. O duelo acontece às 21h30, na Vila Capanema, e será válido pela 3ª rodada da Série B. Na tentativa de derrotar o time gaúcho – que soma seis pontos na tabela – e emendar mais um placar positivo, o técnico Allan Aal pode manter a equipe titular que venceu o Avaí na última rodada, por 1 a 0.

>> TABELA: Confira os resultados e a classificação da Série B

O lateral-direito Paulo Henrique e o volante Higor Meritão, que foram as novidades no último jogo, agradaram ao treinador e devem seguir no time. Caso o treinador opte por promover mais mobilidade na ponta direita, pode tirar Gabriel Pires para dar lugar a Bruno Gomes, centroavante que foi utilizado na posição na última partida, deslocando Raphael Alemão para a ponta.

O Paraná deve ir a campo com Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires (Bruno Gomes), Gustavo Mosquito e Raphael Alemão.

