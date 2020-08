O Paraná encara nesta sexta-feira (14) o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude. Pela terceira rodada da competição, o Tricolor recebe os gaúchos às 21h30, na Vila Capanema. Com um empate e uma vitória até o momento, a equipe paranista está invicta e o técnico Allan Aal projeta um confronto difícil. O fator casa precisa pesar, mais uma vez, de acordo com o treinador, que não poderá repetir a formação do último jogo.

Na noite da última quinta-feira, o Corinthians solicitou o retorno do atacante Gustavo Mosquito. Com isso, o jogador se despediu do Tricolor. A tendência é que Andrey seja o titular contra o clube gaúcho.

E o fator casa…influencia?

Após a vitória por 1 a 0 em cima do Avaí, na última terça-feira (11), no Durival Britto, o treinador destacou o quanto a partida deverá ser disputada. O Juventude tem conquistado bons resultados, com estreia vencendo por 2 a 1 o CRB, e, na sequência, derrotando o Sampaio Corrêa, por 1 a 0.

“Uma equipe muito bem treinada, um time competitivo, e maduro. Precisamos ter toda a atenção e fazer a leitura do jogo, entendendo a competição”, comentou.

Aal também deixou claro o quanto mesmo em jogos sem torcida, o fator “Vila Capanema” precisa prevalecer na briga pelo acesso à Série A.

“Temos que valorizar os jogos em casa. São duas vitórias do adversário, mas todos os jogos serão difíceis daqui para a frente e vamos ter que fazer o ‘bê-a-bá’, vencendo em casa e pontuando fora para nos mantermos na primeira parte da tabela”, destacou.

Transmissão

O jogo será transmitido pelos canais SporTV (para todo o Brasil, menos para o PR) e Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha o jogo em Tempo Real.

Ficha Técnica

SÉRIE B 2020

3ª Rodada

14/08/2020

PARANÁ X JUVENTUDE

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Renan Bressan; Gabriel Pires (Bruno Gomes), Andrey e Raphael Alemão. Técnico: Allan Aal.

Juventude: Marcelo Carné; Luis Ricardo, Augusto, Reynaldo e Hélder; Gabriel Bispo, João Paulo; Gustavo Bochecha e Renato Cajá; Breno e Dalberto. Técnico: Pintado.

Local: Vila Capanema

Horário: 21h30

Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

Assistentes: Pablo Almeida da Costa (MG) e Douglas Almeida Costa (MG)

