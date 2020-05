São 30 anos de história. Um clube jovem, mas que possui inúmeros jogos importantes e marcantes para o seu torcedor. Por isso, a Tribuna do Paraná/Gazeta do Povo quer saber: qual o jogo mais importante da história do Paraná?

publicidade

Tem final de campeonato, gols de placa, classificações históricas. No total, são dez confrontos que selecionamos para você participar da enquete. Se você acha que ficou algum jogo de fora, nos relembre nos comentários.

Confira a lista e vote ao final!

Coritiba 1×1 Paraná (1991) – Fundado no fim de 1989, o Paraná mostrou ser gigante ao faturar o seu primeiro título estadual em 1991. Em um campeonato de pontos corridos, a equipe do técnico Otacílio Gonçalves venceu 17 de 26 jogos disputados e levantou o caneco na casa do Coritiba.

Arquivo.

Vitória 0x1 Paraná (1992) – A força paranista na década de 90 ficou ainda mais evidente com o primeiro título nacional. Em uma Fonte Nova lotada, o Paraná bateu o Vitória, com gol de Saulo, e foi campeão brasileiro da Série B.

Paraná 2×0 Athletico (1995) – Naquele ano, Mirandinha fez o impossível. O atacante paranista marcou um golaço de calcanhar e arrancou os aplausos da torcida do Athletico.

Paraná 3×0 União (1997) – O ano do pentacampeonato paranaense. Vila Olímpica lotada para ver um show do atacante Caio Júnior, que deixou a sua marca duas vezes contra o União. Ricardinho também balançou as redes neste jogo histórico.

São Caetano 1×3 Paraná (2000) – O segundo título nacional veio na disputa do módulo amarelo da Copa João Havelange. Com um time de destaques, o Tricolor superou o Azulão em pleno Parque Antártica e ergueu a taça.

Paraná 1×1 ADAP (2006) – Após um jejum de nove anos, o Paraná voltou a erguer o caneco do Campeonato Paranaense em um Pinheirão abarrotado. Marcelinho marcou de falta e tirou o grito do torcedor paranista.

Paraná 0x0 São Paulo (2006) – Em um domingo com um sol pra cada um na Vila Capanema, o Paraná ficou no empate sem gols com o São Paulo e comemorou a classificação para a Pré-Libertadores. Fato inédito em sua história. Caio Júnior foi o comandante da trupe paranista.

Cobreloa 0x2 Paraná (2007) – O primeiro jogo do Paraná na Libertadores ficou marcado já com um triunfo. O cabeludo Josiel e o rápido Henrique Dias marcaram para o Tricolor no deserto do Chile.

Paraná 1×0 Internacional (2017) – A diretoria pediu e a torcida abraçou a campanha. O Tricolor brigava pelo acesso à Série A novamente e a equipe mandou o jogo contra o Internacional na Arena da Baixada, com o objetivo de bater o recorde de público do estádio. Dito e feito. Mais de 39 mil torcedores compareceram ao estádio do Athletico. Iago Maidana fez a alegria completa do paranista.

Paraná 3×2 Bahia de Feira (2020) – O último grande jogo do Paraná aconteceu ainda neste ano. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Tricolor precisava vencer para se classificar. Após estar perdendo por 2×0, a equipe paranista foi buscar um feito histórico e conseguiu. Virou o marcador em oito minutos, nos acréscimos, e explodiu a Vila Capanema.

VOTE NO JOGO MAIS IMPORTANTE DO TRICOLOR!

+ Mais do Tricolor:

+ Quinta substituição no futebol é aprovada para volta dos torneios

+ Como o futebol paranaense vem se articulando para voltar?

+ ESPN pode transmitir a Copa Libertadores

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?