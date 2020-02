O Paraná Clube perdeu um importante jogador para a sequência da temporada. O goleiro Alisson sofreu uma lesão na face na vitória paranista por 1×0 sobre o Operário, no último domingo (16), na Vila Capanema, após um choque com o volante Kaio, e passará por uma cirurgia, ficando de fora por aproximadamente dois meses.

publicidade

Com isso, a camisa 1 deve ser vestida por Marcos. O arqueiro, que veio por empréstimo do Goiás, fez apenas um jogo até aqui na temporada, no empate em 1×1 com o Athletico, na Arena, mas teve uma atuação de destaque, com grandes defesas.

A primeira oportunidade será já neste sábado (22), às 17h, contra o PSTC, no Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense.

Alisson disputou sete jogos em 2020 pelo Tricolor sofrendo três gols. O jogador passou intacto em cinco ocasiões.

Alisson sofreu apenas três gols em 2020. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

+ Mais do Tricolor:

+ Paraná faz promoção de ingressos e usará renda como prêmio para atletas

+ Paraná convoca reunião para apresentar proposta para russos. Saiba detalhes