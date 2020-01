O Paraná saiu na frente, mas foi derrotado pelo FC Cascavel, por 2×1. Na noite desta quinta-feira (30), o Tricolor recebeu a Serpente na Vila Capanema, pela quarta rodada do Campeonato Paranaense, e mesmo com um jogador a mais em campo desde os 20 minutos do segundo tempo, não conseguiu reverter o placar.

continua depois da publicidade

Veja os gols:

Mostrar Player