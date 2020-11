O Paraná pode contar com a volta do zagueiro Fabrício diante do Juventude, na próxima sexta-feira, às 19h15, em Caxias do Sul, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O capitão paranista se lesionou logo no início da partida contra o Sampaio Corrêa, pela 16ª rodada. Fabrício tinha retornado ao time justamente neste confronto, após ter desfalcado a equipe em três jogos anteriores.

A tendência é que o defensor volte a formar a dupla de defesa com o colombiano Salazar. Com isso, Philipe Maia retornaria ao banco de reservas. Na nona colocação, o Paraná está a cinco pontos do G4. A distância pode aumentar para oito pontos, caso o Sampaio Corrêa vença o Náutico nesta terça-feira.

