O Paraná Clube quer fazer do jogo diante do Coritiba, no próximo sábado, às 16h30, na Vila Capanema, um momento de ‘mudança de chave’ na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tricolor soma 35 pontos, é o 11º na tabela e vive um jejum em casa – já são sete jogos sem vitórias em seus domínios. Portanto, a vitória pode ser um momento importante para a equipe continuar acreditando no acesso.

O atacante Judivan acredita que o time está mostrando uma evolução em seu futebol nas últimas rodadas e que falta pouco para os gols começarem a sair com mais frequência. O jogador, que vai para seu quinto jogo com a camisa paranista, prometeu que tentará fazer as redes balançarem, inclusive.

“Estou sempre dando meu melhor, fazer o que o treinador pede, me dedicando nos treinamentos. Acho que faltam detalhes, mas estamos procurando evoluir mais e buscar o gols”, destacou, comentando que está muito entrosado com os companheiros do setor ofensivo, Bruno Rodrigues e Jenison.

Garantindo que o time está ligado na pontuação, o jogador disse que uma possível vitória em cima do Coxa será decisiva para o Tricolor voltar a se reencontrar na Segundona. “A gente está sempre de olho na tabela, nos adversários, sabemos que uma vitória nos aproxima ainda mais do G4, que é o objetivo, este jogo pode ser o da ‘virada da chave’ como foi o primeiro turno. Podemos vencer e embalar no G4”, disse.

O atacante também deixou claro que o elenco paranista não está contente com a falta de vitórias dentro do Durival Britto. “Tem nos incomodado bastante, temos feito boas atuações, mas queremos quebrar esse jejum em casa e isso pode acontecer neste clássico”, arrematou.