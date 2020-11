O Paraná Clube confirmou, na tarde desta terça-feira (3), a contratação de Rogério Micale como treinador da equipe para a sequência da temporada. Esta será a segunda passagem do técnico no Tricolor, que volta após dois anos.

Em 2018, Micale comandou o time paranista na reta final do Campeonato Paranaense e em boa parte do Campeonato Brasileiro. No total, foram 24 jogos, com sete vitórias, sete empates e dez derrotas, totalizando 38,8% de aproveitamento.

A reestreia do técnico será nesta sexta-feira (6), no duelo com o Confiança-SE, às 21h30, pela 20ª rodada da Série B. Junto com ele foi anunciado o auxiliar Jussãn Lara, que era analista de desempenho do Paraná em 2018.

