O Paraná Clube vai precisar correr contra o tempo para conseguir iniciar a próxima temporada com um time competitivo. Isso porque a debandada na Vila Capanema foi grande ao final de 2019 e o time, em meio a problemas financeiros e à indecisão sobre como será a gestão do clube nos próximos meses, ainda não anunciou nenhum reforço.

A equipe sequer tem um técnico. Contando apenas com os atuais atletas com contrato vigente, o time, inclusive, mal tem condições de contar com 11 titulares para a estreia.

Ao todo, 30 jogadores deixaram o Ninho da Gralha por motivos diversos, como o fim do contrato, período de empréstimo, rescisão ou questões pessoais. No papel, o Tricolor tem apenas 13 atletas, sendo onze de linha e dois goleiros.

O Campeonato Paranaense terá início para o Paraná no dia 19 de janeiro, quando estreia diante do Rio Branco, em Paranaguá, e a diretoria não esconde o quanto um título estadual poderia, ao menos, amenizar as cobranças dos torcedores. Porém, até o momento, não há novidades aos paranistas, que precisarão esperar até o dia 26 de dezembro para saber qual será o futuro do clube. Na data será definido quem assumirá o departamento de futebol.

A reapresentação do elenco acontecerá no dia 2 de janeiro, portanto haverá um prazo mínimo para a montagem do grupo. A tendência é que a equipe inicie a pré-temporada sem contar com um elenco fechado, porém acredita-se que já com um técnico, uma vez que nos bastidores já existe uma movimentação pela busca de um novo comandante. No momento, o auxiliar-técnico Allan Aal vem sendo cotado para o cargo.

Confira a situação de cada jogador do Paraná de 2019:

Goleiros:

• Thiago Rodrigues – tem contrato até dezembro de 2020

• Alisson – tem contrato até abril de 2022

• Lucas Macanhan – voltou ao Athletico e foi emprestado para o São Bento

• Murillo Lopes – deixou o Paraná

Laterais-direitos:

• Éder Sciola – tem contrato até dezembro de 2020

• Sueliton – contrato encerrado

• Léo Príncipe – contrato encerrado

Zagueiros:

• Fernando Timbó – contrato renovado para abril de 2020

• Eduardo Bauermann – contrato encerrado

• Rodolfo – foi para o Coritiba

• Fabrício – tem contrato até abril de 2020

• Matheus Lopes – contrato encerrado

• Leandro Almeida – contrato encerrado

Laterais-esquerdos:

• Guilherme Santos – terminou o empréstimo e foi para o Botafogo

• Juninho – tem contrato até dezembro de 2020

Meias:

• Luiz Otávio – vendido à Tombense

• Alejandro Márquez – contrato encerrado

• Itaqui – contrato encerrado

• Fernando Neto – contrato encerrado

• Jean Lucas – contrato encerrado

• Jhemerson – tem contrato até dezembro de 2020

• João Pedro – voltou ao Athletico

• Matheus Anjos – voltou ao Athletico

• Luan – contrato renovado

• Jhony Douglas – tem contrato até dezembro de 2020

• Vitinho – contrato encerrado – acertou com o Santo André

• Marquinhos – contrato encerrado

• Rodrigo – contrato encerrado

• Alesson – tem contrato até dezembro de 2021

• Guilherme Nunes – contrato encerrado

Atacantes:

• Raphael Alemão – tem contrato até dezembro de 2020

• Jenison – contrato rescindido

• Ramon – contrato encerrado

• Marlyson – contrato encerrado

• Bruno Rodrigues – contrato encerrado – acertou com a Tombense

• Caio Monteiro – contrato encerrado

• Rafael Furtado – tem contrato até dezembro de 2020

• Pimentinha – alegou motivos pessoais e saiu do Paraná antes do fim da temporada

• Judivan – pertence ao Cruzeiro e deixou o Paraná

• Rodrigo Porto – pertence à Tombense e deixou o Paraná

• Andrey – volta de empréstimo do Internacional – contrato até dezembro de 2022

Técnico:

Matheus Costa – não segue no comando

