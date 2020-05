O reinício do futebol com a retomada da Bundesliga, o campeonato alemão, mostrou que a longa pausa no calendário, por conta da pandemia do coronavírus, pode causar algumas lesões nos jogadores.

publicidade

Após a rodada do último fim de semana no futebol alemão, oito jogadores se contundiram. Para ajudar um pouco mais nessa retomada, a Fifa anunciou que cinco substituições poderão ser feitas nas partidas, o que foi exaltado por Tiago Cetolin, fisiologista do Paraná.

“As cinco substituições vão ser essenciais. Elas vão vir para evitarmos algum tipo de lesão, a queda de desempenho e para o próprio jogo ficar melhor, o que é fundamental. Entra no paradoxo de quem tem mais elenco ou menos. Poderia até ser mais, para que o jogo ficasse ainda melhor e os atletas pudessem ter mais rodagem durante o ano”, disse o profissional em uma live realizada pelo clube nesta semana.

Cetolin ainda fez questão de ressaltar o trabalho que vem sendo no Tricolor de forma home office, já que os atletas ainda não estão liberados para treinarem no CT Ninho da Gralha.

“Eu vejo com bons olhos esse treinamento online. Eles estão com uma limitação estrutural, mas, acaba sendo uma forma interessante de trabalhar, já que conseguimos observar todos os atletas”, frisou o fisiologista.

Após um período de férias, os jogadores do Paraná retornaram aos treinos – cada um em sua casa – no último dia 4.

+ Mais do Tricolor:

+ Quantos torcedores simpatizam com Athletico, Coritiba e Paraná?

+ Paraná reforça campanha contra o coronavírus com vídeo impactante

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?