O Paraná Clube endossou uma campanha de torcedores para arrecadar dinheiro para moradores da Vila Torres que estão passando necessidades econômicas durante a pandemia de coronavírus.

publicidade

A meta dos torcedores do Tricolor é angariar R$ 4 mil para distribuir no mínimo 100 cestas básicas para a região. “Muitas famílias de coletores de material reciclável estão sem ter alimento para colocar na mesa”, diz o texto dos paranistas do grupo Festa na Vila, que geralmente arrecada doações para compra de foguetes e sinalizadores nos jogos na Vila Capanema.

As doações poderão ser feitas somente por meio do aplicativo de celular, PicPay, pela conta @festanavilaPRC. Caso o valor da arrecadação ultrapasse a meta inicial, todo o montante será utilizado para distribuir mais cestas básicas além das cem previstas inicialmente.

Em suas redes sociais oficiais, o Paraná reforçou a necessidade da campanha. “É hora de unir as nossas forças para ajudar as famílias que estão passando por mais dificuldades que o normal”, escreveu o Tricolor no Twitter.

+ Mais do Tricolor:

+ Capitão do time, Fabrício mostra identificação com o Paraná

+ Ataque foi o ponto fraco do Paraná até a parada do futebol

+ Allan Aal monitora e pede foco aos atletas durante paralisação