O Paraná Clube está trazendo o zagueiro Thales Lira, 26 anos, por empréstimo para 2020. O atleta vem com contrato até o final da Série B. O interesse paranista foi confirmado pelo Internacional.



As negociações, de acordo com a apuração da reportagem, estão avançadas. O clube gaúcho deve bancar a totalidade ou grande parte do salário do jogador. Sem espaço no Colorado, Thales defendeu o Vitória e o Criciúma na última temporada.



Ao todo, em 2019, foram 22 jogos e um gol marcado. O time baiano se livrou do rebaixamento, enquanto a equipe catarinense, com o defensor no elenco, caiu para a Série C.



Pelo Inter, o zagueiro tem 19 jogos disputados entre 2013 e 2018. O jogador também tem passagens por empréstimo para Bahia, Atlético-GO e CSA.

