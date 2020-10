O Operário confirmou na tarde desta terça-feira (13) a contratação do volante Leandro Vilela, 25 anos, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo Paraná, o jogador estava no Vitória de Setúbal, de Portugal. Foram 11 jogos pelo clube europeu e nenhum gol marcado.

Leandro Vilela estava no elenco do Tricolor que conquistou o acesso em 2017, sendo titular em grande parte daquela temporada. O volante também esteve no plantel que caiu para a Série B no ano seguinte. Já em 2019 ele acabou sendo emprestado ao Vitória.

Na equipe do Fantasma, Vilela vai ter a concorrência de Fábio, Jardel, Jimenez e Mazinho. A equipe de Ponta Grossa está na oitava colocação da Segundona, com 22 pontos conquistados. O próximo compromisso do Operário será contra o CRB, no próximo sábado, em Maceió.

