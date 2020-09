Superintendente de futebol da Chapecoense, o ex-zagueiro Neto homenageou a faixa de Caio Júnior na Vila Capanema antes do duelo entre Paraná e Chape, pela 12ª rodada da Série B.

Neto foi um dos seis sobreviventes do acidente aéreo da delegação do clube catarinense, que vitimou 77 pessoas, em novembro de 2016. Caio Júnior era o técnico e não sobreviveu à tragédia.

No Paraná Clube, Caio Júnior também é ídolo. Como jogador, ele desfilou elegância no ataque pentacampeão estadual em 1997. Como técnico, em 2006, fez história ao classificar o clube à Libertadores do ano seguinte. Na Vila Capanema, além das faixas, a sala de imprensa leva o seu nome.

No Twitter, a Chape declarou sua gratidão ao ex-técnico: “A nossa gratidão e respeito à história são eternos”.

Daquelas imagens que falam por si e emocionam: o superintendente de futebol Neto em frente à faixa feita pelo @ParanaClube em homenagem ao saudoso técnico Caio Júnior! :')



A nossa gratidão e o respeito à história são eternos!



📷Márcio Cunha/ACF#VamosChape #OrgulhoDeSerChape pic.twitter.com/kUXxmNYafx — Chapecoense (@ChapecoenseReal) September 30, 2020

