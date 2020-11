Apático, o Paraná Clube foi massacrado pelo Juventude e sofreu uma goleada por 5×0 nesta sexta-feira (20), pela 22ª rodada da Série B.

publicidade

O Tricolor foi a Caxias do Sul, não representou nenhum perigo ao adversário se afundou ainda mais na tabela de classificação e segue sem vencer sob o comando do técnico Rogério Micale

Com o resultado o time paranista caiu para o 11º lugar na Segundona. O próximo compromisso será na terça-feira (24), diante do Guarani, às 16h30, na Vila Capanema.

+ Confira como foi o jogo no Tempo Real!

A partida começou e o Juventude não tomou conhecimento do Paraná. O time gaúcho jogou com liberdade e fez um primeiro tempo impecável. Renato Cajá abriu o placar logo aos três minutos com um chute de fora da área.

publicidade

Aos 17, após cobrança de escanteio, Rafael Silva cabeceou, a bola bateu na trave, Marcos não conseguiu tirar e a bola entrou. Os jogadores ficaram com os ânimos exaltados e houve uma discussão no gramado. No empurra-empurra, quem recebeu amarelo foi Karl, do lado tricolor, e João Paulo, do lado dos gaúchos.

+ Paraná confirma três casos de Covid-19 no elenco

Aos 38, Renato Cajá fez mais um. Ele recebeu na intermediária, avançou, ganhou de Salazar, driblou Marcos e com categoria fez o terceiro do Ju. Irritado na beira do gramado, o técnico Rogério Micale reclamava muito com a arbitragem e recebeu cartão amarelo.

No segundo tempo, o sufoco paranista seguiu. Aos três minutos, Rafael Silva rolou a bola para Gustavo Bochecha, que só empurrou para fazer o quarto.

O quinto gol veio aos dez. No contra-ataque, Rafael Silva tocou para Gustavo Bochecha, que decretou a goleada.

+ Confira a classificação completa da Série B!

O placar é igual à maior goleada da competição. Nesta edição da Série B, a Chapecoense venceu a Ponte Preta também por 5×0, na 17ª rodada.

Ficha técnica

SÉRIE B

22ª rodada

20/11/2020

JUVENTUDE 5×0 PARANÁ

Juventude: Marcelo Carné; Igor, Genilson, Nery Bareiro e Helder; João Paulo (Gabriel Bispo), Bochecha e Renato Cajá (Gabriel Terra); Capixaba (Roberto), Rafael Silva (Jonatas Belusso) e Rafael Grampola (Marciel).

Técnico: Pintado

Paraná: Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Luan e Jean Victor; Jhony Douglas (Kaio), Karl, Renan Bressan (Michel) e Thiago Alves (Wandson); Andrey (Guilherme Biteco) e Bruno Gomes (Matheus Matias).

Técnico: Rogério Micale

Local: Alfredo Jaconi (Caxias do Sul-RS)

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araújo (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

Gols: Renato Cajá, 3 e 38, e Rafael Silva, 17 do 1º, Gustavo Bochecha, 3, Capixaba, 10 do 2º

Cartões amarelos: João Paulo (JUV); Karl, Paulo Henrique e Luan (PRC)

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?