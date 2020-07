O lateral-esquerdo Hulk não faz mais parte do elenco do Paraná. O jogador, de 21 anos, teve o seu contrato rescindido com o Tricolor – ele estava emprestado pelo atlético-MG, mas também encerrou seu vínculo com o Galo para fechar com o Porto, de Portugal.

Com a saída do lateral, o técnico Allan Aal fica apenas com Juninho para a posição em seu elenco. O colombiano Hurtado, que foi contratado recentemente, também atua neste setor, porém, reforça o time para a defesa.

Revelado pelo Atlético-MG, Hulk chegou ao Paraná no início desta temporada e disputou apenas quatro jogos pelo time – todos quando o técnico Allan Aal utilizou uma equipe alternativa no Campeonato Paranaense.

