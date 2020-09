O Paraná Clube ganhou mais uma na Série B e reassumiu a liderança da competição. Na noite desta sexta-feira (4), o Tricolor foi a Florianópolis, no Orlando Scarpelli, e venceu por 1×0 o Figueirense, pela oitava rodada.

publicidade

Com o resultado, a equipe paranista chega a 17 pontos e, provisoriamente, alcança a primeira colocação. No complemento da rodada, o time pode ser ultrapassado por Cuiabá e América-MG, que jogam neste sábado (5).

O próximo compromisso do time será diante do América-MG, na quarta-feira (09), na Vila Capanema.

+ Confira como foi o jogo no Tempo Real da Tribuna!

O duelo foi um teste de fogo para o Paraná Clube, que foi a campo com cinco mudanças em relação ao último compromisso: Hurtado e Salazar entraram na zaga no lugar de Thales e Fabrício; Michel ocupou a vaga de Renan Bressan e Andrey e Gabriel Pires voltaram à titularidade no ataque retomando as posições de Guilherme Biteco e Marcelo.

publicidade

Na primeira etapa, os times pouco criaram. As melhores chances aconteceram do lado tricolor, com Andrey, aos cinco minutos, que entrou pela esquerda na área, chutou e parou na defesa do goleiro Rodolfo Castro, e aos 36, com Bruno Gomes na pequena área, que chutou à queima-roupa, mas o goleiro afastou.

O Figueirense só finalizou uma vez, em batida de Marquinho, que foi muito para cima. O destaque ficou para os cartões amarelos, foram cinco apenas nos 45 minutos iniciais.

+ Confira a classificação completa da Série B!

No segundo tempo, quando a partida seguia sem muita inspiração dos dois lados, o Paraná conseguiu abrir o marcador. Aos 19, Andrey subiu pela esquerda e levantou na área. Elyeser errou no domínio, furou e Bruno Gomes aproveitou para estufar as redes.

O Tricolor passou a dominar mais a partida e mesmo sem ter ampliado controlou o jogo até o final, confirmando mais um triunfo. São cinco vitórias, dois empates e uma derrota até aqui.

Ficha técnica

SÉRIE B

8ª Rodada

FIGUEIRENSE 0x1 PARANÁ

Figueirense: Rodolfo Castro, Lucas Carvalho (Vitor Feijão), Pereira, Alemão e Sanchez; Matheus Neris, Elyeser (Elacio) e Marquinho; Gabriel Lima (Keké), Diego Gonçalves e Gabriel Barbosa (Pedro Lucas). Técnico: Elano Blumer.

Paraná: Alisson, Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão e Michel (Karl); Gabriel Pires (Guilherme Biteco), Andrey (Marcelo) e Bruno Gomes. Técnico: Allan Aal.

Local: Orlando Scarpelli (Florianópolis – SC)

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Assistentes: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Gabriel Conti Viana (RJ)

Gol: Bruno Gomes, 19 do 2º

Cartões amarelos: Elyeser, Matheus Neris e Gabriel Lima (FIG); Andrey, Michel, Jhony Douglas e Karl (PAR)

+ Mais do Tricolor:

+ Cristian Toledo: Tricolor vence e mostra que há vida sem Renan Bressan

+ Jenison ganha R$ 352 mil do Paraná na Justiça

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?