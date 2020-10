Em um jogo agitado e cheio de reviravoltas, o Paraná Clube ficou no empate em 3×3 com o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 17ª rodada da Série B. Nesta quarta-feira (21), o time paranista quebrou o jejum de gols, com direito a voleio de Guilherme Biteco, mas ainda assim não conseguiu voltar a ganhar. Já são sete jogos sem vitórias.

Após quatro partidas sem marcar, o Tricolor conseguiu balançar as redes, mas não foi o suficiente para sair de campo vitorioso. O time saiu atrás, buscou o empate, virou, sofreu o revés e conseguiu buscar o placar igualado.

Com o resultado, a equipe paranista soma 25 pontos e fica na sétima colocação, ainda fora do G4. O próximo compromisso será diante do Oeste, na segunda-feira (26), na Vila Capanema.

+ Confira como foi o jogo no Tempo Real!

Sem Renan Bressan, que foi poupado por conta do forte calor no Mato Grosso, o Paraná começou a partida apostando em um time compacto para tentar impedir o avanço do adversário. Com isso, o Cuiabá aproveitava as jogadas rápidas para tentar entrar no campo adversário.

E foi assim que o Dourado chegou ao primeiro gol. O time paranista precisou apelar para as faltas para evitar os avanços. Em cobrança aos 13 minutos da primeira etapa, pelo lado direito, Elvis mandou uma bomba, que desviou na cabeça de Matheus Barbosa e morreu no fundo das redes de Marcos.

O Tricolor conseguiu chegar ao empate aos 32, com Bruno Gomes. O atacante ficou com a bola na intermediária, avançou alguns passos para o lado para se livrar da marcação e chutou de fora da área, mandando um “balaço”, sem chances de defesa.

+ Confira a classificação completa da Série B!

No segundo tempo, o que parecia ser um início promissor, terminou com um “balde de água fria” para o Paraná. Aos três minutos, Jean Victor cobrou falta e deixou o time na frente.

Mas não deu tempo nem para comemorar. Na saída de bola, Maxwell aproveitou o ataque do Dourado e deixou tudo igual. Aos 16, os donos da casa viraram. No chute de Yago, Marcos deu rebote e Elton empurrou para o fundo das redes.

Sem desistir, o Paraná voltou a empatar. Aos 20, após cruzamento da esquerda de Thiago Alves, Guilherme Biteco mandou um voleio e decretou o 3×3.

O único jogo em que o Paraná tinha marcado três gols nesta Segundona foi na terceira rodada, na vitória por 3×1 em cima do Juventude.

Ficha técnica

Série B

17ª rodada

21/10/2020

CUIABÁ 3×3 PARANÁ

Cuiabá

João Carlos; Hayner, Ednei, Everton Sena (Léo) e Lucas Hernández; Matheus Barbosa, Jean Patrick (Ferrugem) e Elvis (Lucas Ramon); Yago (Willians Santana), Elton (Jenison) e Maxwell.

Técnico: Marcelo Chamusca

Paraná

Marcos; Paulo Henrique, Salazar, Hurtado e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão (Karl) e Thiago Alves; Bruno Xavier (Guilherme Biteco), Andrey (Vitinho) e Bruno Gomes (Léo Castro).

Técnico: Allan Aal

Local: Arena Pantanal (Cuiabá-MT)

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

Gols: Matheus Barbosa, 13, e Bruno Gomes, 32 do 1º, Jean Victor, 3, Maxwell, 4, Élton, 15, e Guilherme Biteco, 20 do 2º;

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?