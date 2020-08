O atacante Gustavo Mosquito não faz mais parte do elenco do Paraná. O jogador, que estava emprestado ao Tricolor, retornou ao Corinthians a pedido do técnico Tiago Nunes. A informação é do Globoesporte.com.

Com 22 anos, Mosquito, que foi revelado pelo Coritiba, estava no Paraná desde o início da temporada. Com a camisa paranista, o atacante fez 13 jogos e marcou apenas um gol – na estreia pela Série B, contra o Confiança.

O jogador vinha sendo uma das principais alternativas do técnico Allan Aal no setor ofensivo. Com a sua saída, o treinador conta com outras seis opções para o setor: Keslley, Wandson, Andrey, Bruno Gomes, Raphael Alemão e Marcelo.

