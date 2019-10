Após repetir o time por quatro vezes consecutivas, o Paraná Clube terá novidades ‘forçadas’ para a partida contra o Bragantino, neste sábado (12), às 16h30, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Matheus Costa não vai contar com o volante Fernando Neto, suspenso, e o meio-campo Vitinho, lesionado.

Com isso, a tendência é que o experiente Itaqui e o meia João Pedro reassumam a titularidade. A dupla acabou perdendo espaço nas últimas rodadas por conta do baixo rendimento e agora retorna por conta dos problemas do Tricolor para a partida. O resto da equipe deverá ser mantido pelo treinador paranista.

O Paraná deve ir a campo com Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui e João Pedro; Judivan, Bruno Rodrigues e Jenison. Quinto colocado, com 41 pontos, o Tricolor pode entrar no G4 caso vença o líder neste fim de semana e o América-MG tropece contra o Figueirense, em Florianópolis.