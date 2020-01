A Ferroviária levou a melhor sobre o Palmeiras em confronto de classificados no Grupo 17 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e avançou como líder da chave. A partida, disputada na Fonte Luminosa, em Araraquara, terminou com vitória do time da casa por 1 a 0.

Assim, os anfitriões do grupo avançam para o mata-mata com 100% de aproveitamento e nove pontos, três a mais do que o Palmeiras, que sofreu sua primeira derrota na competição.

Na próxima fase, a Ferroviária encara o Goiás, classificado como segundo colocado do Grupo 18, enquanto o Palmeiras joga contra o Sertãozinho, líder desta mesma chave.

Mais cedo, pelo mesmo grupo, o União-MT bateu o Petrolina por 2 a 0, mas os dois times se despediram da competição.

Agora, já são 25 clubes classificados para o mata-mata da Copa São Paulo. Além de Palmeiras e Ferroviária, os outros garantidos são: Água Santa, Athletico-PR, Capivariano, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Flamengo-SP, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Itapirense, Ituano, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol, Oeste, Real-DF, Santa Cruz, Sertãozinho, Taboão da Serra e Votuporanguense.

A terceira e última rodada da fase de grupos segue sendo disputada nesta quarta e quinta-feira. Os dois melhores de cada um dos 32 grupos seguem vivos na briga pelo título.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Real-DF 2 x 1 Juventus

União Mogi 0 x 4 Grêmio

Socorro-SE 1 x 1 Vilhenese-RO

Confiança-SE 1 x 2 Penapolense

Ituano 0 x 1 Fluminense

União-MT 2 x 0 Petrolina-PE

Sertãozinho 0 x 0 Goiás

Ferroviária 1 x 0 Palmeiras