O Palmeiras encerrou, neste sábado, a preparação para a partida deste domingo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, válida pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sem confirmar a presença do atacante Luiz Adriano no time.

O camisa 10 da equipe do técnico Mano Menezes se recupera de uma lesão na coxa recorrente, que voltou a ser sentida no último dia 6 de novembro diante do Vasco, no Rio de Janeiro, e o tirou do clássico contra o Corinthians na rodada passada da competição.

Não foi confirmada pelo clube a participação do atacante na atividade com portões fechados, realizada na Academia de Futebol neste sábado. No treino, de acordo com a assessoria de comunicação, o treinador comandou trabalhos táticos com ênfase em bolas aéreas, marcações e transições, encerrando a manhã com um recreativo.

Luiz Adriano sentiu a contusão pela primeira vez na derrota para o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro, em 9 de outubro. Desde então, só esteve em campo justamente contra o Vasco, quando acabou marcando o gol da vitória palmeirense por 2 a 1. Foi momento para Deyverson voltar a ganhar espaço na equipe titular.

O meio de campo do time também poderá contar com retorno. O volante Felipe Melo está de volta graças a um efeito suspensivo obtido junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e tem condição de jogo no duelo contra os baianos. Ele terá de disputar vaga com Ramires, que, recuperado desde a rodada anterior de um problema no adutor da coxa que o afastou por mais de dois meses, foi testado por Mano Menezes na posição em treinos nesta semana.

Assim, a provável escalação do time paulista deve ser: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Ramires), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu e Zé Rafael; Deyverson.

Segundo colocado no Brasileirão com 67 pontos, o Palmeiras viajou neste sábado para Salvador, onde tentará ficar mais perto do líder Flamengo. Com um jogo a mais, os cariocas têm 78 pontos e visitam o Grêmio no mesmo dia e horário.