O Palmeiras desembarcou em Orlando, nos Estados Unidos, no início da madrugada deste domingo. O time alviverde se prepara para a disputa da Flórida Cup, torneio amistoso de pré-temporada.

O primeiro treinamento do Palmeiras em Orlando será neste domingo. A atividade será realizada no período da tarde. A estreia do time alviverde será diante do Atlético Nacional, da Colômbia, na próxima quarta-feira.

O outro adversário do Palmeiras na competição será o New York City, no duelo que está marcado para sábado, dia 18. O Corinthians também está na disputa, mas os arquirrivais não se enfrentarão. O campeão será aquele que somar mais pontos.

O Palmeiras jogará o torneio sem cinco jogadores do atual elenco, que conta com 33 atletas. O zagueiro Vitor Hugo ficou em São Paulo para continuar a recuperação da cirurgia na região inguinal e o atacante colombiano Ivan Angulo está na Colômbia para disputar o pré-Olímpico pela seleção sub-23 do seu país.

Os outros três jogadores que não vieram aos Estados Unidos são os meias Jean e Guerra e o centroavante Deyverson. Eles não devem ser aproveitados por Luxemburgo e negociam a saída do clube paulista. A ideia da diretoria é dar espaço para a base e fazer contratações pontuais em 2020.