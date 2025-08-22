Representante do Brasil

Palmeiras confirma vaga, e Brasil tem três times nas quartas da Libertadores

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Folhapress
- Atualizado: 22/08/25 08h51

O Palmeiras se juntou nesta quinta-feira (21) a Flamengo e São Paulo como mais um representante do Brasil nas quartas de final da Copa Libertadores. No Allianz Parque, a equipe paulista aproveitou a goleada sobre o Universitario, do Peru, por 4 a 0 no jogo de ida das oitavas, atuou em ritmo de treino e confirmou a classificação com um empate por 0 a 0.

Além da diferença técnica entre as equipes, apenas um feito inédito na história do torneio poderia ter tirado o time comandado por Abel Ferreira da sequência no mata-mata. Jamais uma equipe que abriu quatro gols de vantagem no primeiro confronto foi eliminada no jogo de volta.

Até hoje, a maior virada da história da competição aconteceu em 2012, quando a Universidad de Chile reverteu um 4 a 1 contra o Deportivo Quito. No confronto de volta, os chilenos aplicaram uma goleada por 6 a 0 e avançaram às quartas de final. Naquela edição, o time acabou eliminado na semifinal pelo Boca Juniors, que depois protagonizou a final contra o Corinthians.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre River Plate e Libertad.

O Brasil, porém, não conseguiu colocar quatro times entre os oito melhores. O Botafogo, atual campeão da Libertadores, caiu diante da LDU. Após vencer no Rio por 1 a 0, perdeu em Quito por 2 a 0 e deu adeus ao torneio.

O time equatoriano agora será o adversário do São Paulo, que passou pelo Atlético Nacional, da Colômbia.

O Flamengo, por sua vez, terá pela frente o Estudiantes, da Argentina.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.