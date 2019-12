O Palmeiras anunciou a contratação do diretor de futebol Anderson Barros na tarde desta quarta-feira. Após se desligar do cargo de gerente de futebol do Botafogo, ele assinou acordo por duas temporadas e vai atuar como substituto de Alexandre Mattos. A missão dele será de conduzir a reformulação do elenco e cuidar da contratação de um novo treinador.

Aos 51 anos, Barros é formado em educação física e direito, com pós-graduação em administração esportiva. O dirigente tem 25 anos de experiência no futebol e atuou em clubes como Flamengo, Figueirense, Bahia, Coritiba, Vitória, Vasco e Botafogo. No início da carreira foi coordenador das categorias de base do Flamengo.

O novo dirigente terá como papel reformular o elenco. O Palmeiras pretende no próximo ano ter mais espaço para jogadores das categorias de base e investir em contratações pontuais. Barros vai trabalhar dentro de uma nova estrutura, capitaneada por um comitê de gestão formado por conselheiros do clube. O grupo terá o papel de avaliar decisões do dirigente e discutir mudanças.

Antes de acertar com Barros, o Palmeiras procurou outros dirigentes. A diretoria ouviu as recusas de Rodrigo Caetano, do Inter, e de Diego Cerri, do Bahia. Ambos preferiram continuar nas equipes atuais. Antes do novo diretor, o clube contou com os trabalhos de Mattos por cinco temporadas.