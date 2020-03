O Palmeiras começou com uma vitória na Argentina sua campanha na edição de 2020 da Copa Libertadores. Luiz Adriano e Willian marcaram os gols que definiram o triunfo por 2 a 0 sobre o Tigre, em San Fernando, na noite desta quarta-feira (4).

Com o resultado, o time dirigido por Vanderlei Luxemburgo pulou na frente no Grupo B, que tem ainda Bolívar e Guaraní. O segundo compromisso da formação alviverde na competição ocorrerá na próxima terça (10), em São Paulo, contra o Guaraní.

Na estreia, o Palmeiras foi mais eficiente do que o adversário em um primeiro tempo no qual encontrou dificuldades. Em sua única finalização correta, aos 16 minutos, em lance com boa participação de Gabriel Menino e Willian, saiu na frente com Luiz Adriano.

Atrás no marcador, o Tigre apertou e teve chances de empatar. Cavallaro, Morales e Melivillo estiveram perto da rede, porém falharam nas conclusões e foram ao intervalo em desvantagem.

Frequentemente violentos, os argentinos ficaram com um jogador a menos aos 17 minutos da etapa final, quando Acuña agrediu Rony. Pouco depois, aos 20, Willian acertou bonito chute de pé esquerdo para deixar o resultado muito bem encaminhado.

Os donos da casa, então, perderam a força para reagir. Foi o Palmeiras que esteve mais próximo de ampliar, mas o placar não voltou a ser mexido no estádio José Dellagiovanna.

TIGRE

Marinelli; Acuña, Alcoba, Moiraghi e Lucas Rodríguez; Prediger e Ortiz (Domínguez); Cavallaro (Luna) e Diego Morales; Emanuel Dening e Melivillo (Galmarini). T.: Néstor Gorosito

PALMEIRAS

Weverton; Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matias Viña; Bruno Henrique, Ramires (Luan) e Dudu; Willian (Zé Rafael), Rony e Luiz Adriano (Veron). T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: José Dellagiovanna, em San Fernando (ARG)

Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)

Cartões amarelos: Ortiz e Rodríguez (TIG); Menino (PAL)

Cartão vermelho: Acuña (TIG)

Gols: Luiz Adriano (PAL), aos 16min do 1º tempo; Willian (PAL), aos 20min do 2º tempo