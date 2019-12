O Maringá confirmou na última segunda-feira a contratação do técnico Pachequinho, ex-Coritiba. O vínculo do novo treinador com o clube vai até o final da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense de 2020.

A contratação de Pachequinho teve a indicação do diretor de futebol Augusto de Oliveira. Os dois trabalharam juntos no Coxa.

“A chegada do Pacheco é importante para o nosso projeto, pelo ser humano de caráter inquestionável e excelente profissional que é, pois alia o conhecimento teórico e prático e detém ideias bem definidas de jogo, prezando por equipes ofensivas e entendendo a importância da utilização de jovens”, disse o dirigente.

Após pendurar as chuteiras em 1999, Pachequinho iniciou a carreira como treinador nas categorias de base do Coritiba. Em 2012, ele se tornou auxiliar técnico do time profissional e assumiu a equipe em 2015, após a saída de Ney Franco.

No ano seguinte, Pachequinho voltou a ser auxiliar de Gilson Kleina e reassumiu a equipe até a contratação de Paulo Cesar Carpegiani. Já na temporada de 2017, o treinador foi efetivado no cargo e conquistou o Campeonato Paranaense. No Brasileirão, ficou no comando até a 15ª rodada.