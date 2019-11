Dois dias após um fim de semana recheado de títulos, o zagueiro Pablo Marí quer mais no Flamengo. Nesta terça-feira, ele mostrou que já está pensando no Mundial de Clubes da Fifa e garantiu estar confiante, apesar de reconhecer as dificuldades do torneio, que tem como um dos favoritos o Liverpool, atual campeão europeu.

“Logo vamos pensar no Mundial. O Liverpool é um dos melhores times do mundo. Vamos lutar para chegar à final e tentar ganhar a competição. Demonstramos que em um jogo pode acontecer qualquer coisa”, declarou o defensor espanhol.

Marí se refere à grande virada obtida pelo Flamengo diante do River Plate, no sábado. Na final da Copa Libertadores, o time argentino saiu na frente no início do jogo, mas levou uma inesperada virada nos instantes finais do duelo disputado no estádio Monumental, em Lima, no Peru.

A festa no sábado foi coroada com o título do Brasileirão, assegurado no domingo, mesmo sem o Flamengo entrar em campo. A derrota do Palmeiras para o Grêmio garantiu a conquista do time carioca, faltando quatro rodadas para o fim do campeonato.

O troféu definido com antecedência não vai fazer o Flamengo desacelerar nos últimos jogos, disse Marí nesta terça. “Temos muita vontade de seguir dando vitórias para nossos torcedores. Temos um grupo muito profissional, vamos seguir trabalhando para chegar ao maior número de vitórias no Brasileiro”, declarou o zagueiro.

A comissão técnica, contudo, ainda não definiu se vai começar a poupar titulares, de olho no Mundial, marcado para 11 de dezembro. Na quarta-feira, o Flamengo vai receber no Maracanã o ameaçado Ceará, pela 35ª rodada. Por ser o jogo da entrega da taça, o time carioca deve contar com seus principais jogadores em campo.

Um deles é Gabriel, autor dos dois gols do time na final da Libertadores. Para Pablo Marí, o atacante mostrou seu valor no sábado. “Gabriel é um grandíssimo jogador, creio que não se pode duvidar mais dele, pelo que ele demonstrou neste ano. Com a pouca idade que tem, é praticamente um dos melhores em sua idade. Então, creio que em campo isso está claro. Fora de campo, desde que cheguei ele me trata muito bem. É uma excelente pessoa.”