Mais um treinador de time brasileiro perdeu o emprego neste meio de semana, em menos de 24 horas, após jogos pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense decidiu nesta sexta-feira encerrar a passagem do técnico Oswaldo Oliveira após sete jogos e 38 dias no cargo. O ponto final do trabalho foi o empate por 1 a 1 contra o Santos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na quinta, em partida marcada por uma forte discussão entre o treinador e meia Paulo Henrique Ganso.

Ao sair de campo depois de ser substituído no segundo tempo, Paulo Henrique Ganso demonstrou irritação e chamou o técnico de “burro”. Oswaldo de Oliveira rebateu e xingou o jogador de “vagabundo”. Os dois continuaram a discutir e foram separados por outros membros da comissão técnica. Ao final da partida, o treinador e o camisa 10 minimizaram a desavença e justificaram que o atrito foi fruto do clima quente do momento.

Antes de Oswaldo de Oliveira, desde quinta-feira outros três treinadores deixaram o cargo de times da elite do Brasileirão. Pouco depois do meio dia, Cuca puxou a fila ao deixar o São Paulo. O Cruzeiro demitiu Rogério Ceni no final da tarde. Já nesta sexta foi a vez do Fortaleza anunciar o desligamento de Zé Ricardo, que não se manteve no comando do time após perder por 4 a 1 para o Athletico-PR, em Curitiba.

Oswaldo de Oliveira deixa o Fluminense com o time na 16.ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento. A equipe carioca só não aparece nas quatro últimas posições por estar à frente do Cruzeiro no critério de desempate do número de vitórias (5 a 4). Neste domingo, o clube tricolor tem como compromisso o Grêmio, novamente no Maracanã, agora sob o comando interino do auxiliar Marcão.

O agora ex-treinador do Fluminense conquistou duas vitórias em sete jogos no comando do time. Oswaldo de Oliveira chegou ao clube em agosto para substituir Fernando Diniz, que na quinta-feira fechou contrato com o São Paulo. A demissão colocou um final na terceira passagem dele pela equipe tricolor carioca, onde já havia trabalhado entre 2001 e 2002 e depois também em 2006.