Jogadores do Cianorte comemoram. Time reagiu e foi buscar a classificação. Foto: Reprodução/DAZN

O Cianorte é o segundo time classificado para a semifinal do Campeonato Paranaense. Jogando no estádio Germano Krüger, o Leão do Vale reverteu a desvantagem da derrota por 1×0 em casa e derrotou o Operário por 2×0, nesta quarta-feira (22). Na soma dos placares, 2×1 para o Azulão, que agora espera o vencedor de Coritiba x Paraná, que jogam nesta quinta (23).

O Operário começou ditando o ritmo do jogo e indo pra cima do Cianorte. Logo com sete minutos, o Fantasma perdeu uma chance incrível. Após dividida, Schumacher pegou a bola na linha de fundo pela esquerda e cruzou na medida para Tomás Bastos, que, de cara para o gol, mandou para fora.

A bola passava a maior parte do tempo no campo de ataque dos donos da casa, que rondavam a área de um defensivo Cianorte, que pouco conseguia pressionar. Porém, na primeira vez que criou, abriu o placar. Aos 19, Pelezinho cobrou falta cruzada na área e Mauricio subiu para cabecear no canto e fazer 1×0.

O Leão do Vale se empolgou e très minutos depois quase que Maurício, novamente em jogada ensaiada em cobrança de falta, apareceu na área, mas, desta vez, mandou por cima.

O placar levava a decisão da vaga para a disputa de pênaltis, o que deixou a partida mais aberta. O Operário se expôs mais e seguia tendo mais posse de bola, enquanto o Cianorte explorava os contra-ataques e quase ampliou aos 36, com Zé Vitor, que chutou pra fora.

Operário criou mais chances, mas não aproveitou. Foto: Reprodução/DAZN

No segundo tempo, o Operário seguiu com a postura mais agressiva, tentando chegar ao gol de empate. Aos 11, Douglas Coutinho chutou de fora da área, mas Bruno fez grande defesa, tirando uma bola que tinha endereço certo.

Aos 20, veio a melhor chance do Fantasma. Tomás Bastos cobrou escanteio e Bonfim subiu pra cabecear, parando em uma bela defesa de Bruno. Só que a bola estava caminhando para o gol, quando Prego tirou quase em cima da linha.

Mas, assim como aconteceu na primeira etapa, os donos da casa pressionavam e quem marcou foi o Cianorte. Aos 28, Prego recebeu pela esquerda e soltou a bomba de fora da área, marcando o segundo gol do Leão do Vale.

A partir daí, o Operário foi pro tudo ou nada, colocando mais um atacante, enquanto o Cianorte se fechou de vez, com mais um zagueiro. Mas a pressão numérica no ataque não se refletiu em campo e, no final, os visitantes comemoraram a classificação.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

Quartas de final – Jogo de volta

Operário 0x2 Cianorte

Operário

Rodrigo Viana; Sávio, Bonfim, Sosa e Peixoto; Jiménez, Jardel (Jefinho) e Tomás Bastos; Lucas Batatinha (Bustamante), Douglas Coutinho e Schumacher. Técnico: Gerson Gusmão

Cianorte

Bruno Pianissolla; Weriton, Eduardo Doma, Maurício e Prego; Gercimar, Morelli, Zé Vitor e Buba (Lucas Coelho); Pelezinho (Montoya) e Lucão (França). Técnico: João Burse

Local: Estádio Germano Krüger

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Bruno Boschilia e Daniel Cotrim de Carvalho

Gols: Mauricio, 19 do 1º; Prego, 28 do 2º

Cartões amarelos: Schumacher (OPE); Maurício (CIA)

