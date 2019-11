O Operário perdeu para o líder do Bragantino por 2×0, na noite desta terça-feira (12), no Germano Krüger, pela 35ª rodada da Série B, e praticamente deu adeus ao sonho do acesso. Os atacantes Ytalo e Morato marcaram os gols do time paulista. O primeiro saiu logo aos sete minutos do primeiro tempo. Morato invadiu a área, tocou do lado e Ytalo soltou o foguete, abrindo o placar.

Já na segunda etapa, também aos sete minutos, o Braga ampliou em um contra golpe mortal. Após tabela com Ytalo, Morato mandou uma bomba, sem chances para Rodrigo Viana.

Com a vitória, o Bragantino chegou aos 71 pontos, colocou a mão na taça e pode até ser campeão nesta quarta-feira (13). Para conquistar o título, basta torcer para o Sport não vencer o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, no complemento da rodada. Já o Operário segue na nona colocação, com 49 pontos, a oito do G4.

Apesar do pelotão da frente ficar mais distante, o Fantasma comemora a boa campanha na Segundona, já que o objetivo neste primeiro ano de Série B era mesmo se manter na segunda divisão do futebol brasileiro.