Oklahoma City Thunder supera Indiana Pacers e conquista o título da NBA

Deu Oklahoma City Thunder na dura série que definiu o título da temporada 2024/25 da NBA. O confronto com o Indiana Pacers em melhor de sete partidas foi definido no jogo 7, na noite de domingo (22), no Paycom Center, em Oklahoma City, onde os donos da casa triunfaram por 103 a 91.

A equipe de Oklahoma, mais uma vez, contou com boa atuação do armador Shai Gilgeous-Alexander, com 29 pontos, 12 assistências e cinco rebotes. Após dois quartos de bastante equilíbrio, os comandados de Mark Daigneault apertaram a defesa rumo ao troféu da liga norte-americana de basquete.

O Indiana resistiu tanto quanto pôde. Tratado como zebra no início da série, conseguiu vitórias tidas como improváveis e equilibrou a disputa apesar dos problemas físicos de seu principal jogador, Tyrese Haliburton. O armador jogou no sacrifício até o comecinho do jogo 7 e saiu de quadra chorando, com uma possível ruptura do tendão de Aquiles direito.

Os Pacers se recusaram a desistir, no entanto, e, conduzidos por Pascal Siakam, foram ao intervalo com vantagem de um ponto. Foi só após o intervalo que o Thunder conseguiu se impor para dar à cidade de Oklahoma seu primeiro título -a franquia havia triunfado como Seattle SuperSonics, em 1979, antes da mudança de município, em 2008.

O Thunder, assim, tornou-se o sétimo campeão diferente nas últimas sete edições da NBA. Em uma era de paridade, com incentivos a times de mercados menores -como Indianápolis e Oklahoma- e limites salariais mais rígidos, tornou-se difícil ganhar dois títulos seguidos. Os torcedores de Oklahoma, que nunca tinham celebrado nenhum, não parecem preocupados com isso agora.