A F-1 anunciou nesta segunda-feira (23) que o GP de Baku, no Azerbaijão, é a oitava prova da temporada adiada pela pandemia da Covid-19. A corrida estava marcada para o dia 7 de junho e ainda não tem uma nova data para acontecer.

Antes, Austrália, Bahrein, Vietnã, China, Holanda, Espanha e Mônaco já haviam adiado ou cancelado (caso da tradicional etapa do principado) suas provas da temporada 2020.

O cenário agora indica que não haverá campeonato antes de 14 de junho, data marcada para o GP do Canadá. Incluir as etapas adiadas no restante do ano, em meio a outras 14 etapas cujas datas ainda estão mantidas, se mostra uma tarefa cada vez mais complexa para a categoria.