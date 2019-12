As oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa terão dois confrontos entre times da Inglaterra e da Espanha. O Manchester City será o adversário do Real Madrid, enquanto o Liverpool terá pela frente o Atlético de Madrid. A definição se deu em sorteio realizado na sede da Uefa, em Nyon, nesta segunda-feira.

Maior vencedor da história da Liga dos Campeões, com 13 títulos, o Real Madrid foi o segundo colocado na fase de grupos nesta temporada. Com isso, terá de superar um time que foi o melhor da sua chave. E ele será o Manchester City, que tem a taça da competição europeia como uma das suas obsessões em anos recentes. Assim, o confronto colocará frente a frente Pep Guardiola, treinador do clube inglês, e Zinedine Zidane, o comandante do Real.

O outro confronto Inglaterra x Espanha também envolverá um multicampeão e um clube em busca do seu primeiro título. É o caso do Liverpool, que já ganhou seis vezes a Liga dos Campeões, e enfrentará o Atlético de Madrid. Coincidentemente, foi no adversário do seu próximo rival, o Wanda Metropolitano, que o time levou a taça do torneio na temporada 2018/2019.

As oitavas de final da Liga dos Campeões também contarão com a reedição da final de 2012, quando o Chelsea venceu pela primeira vez o torneio ao derrotar o Bayern de Munique nos pênaltis, na Allianz Arena. Agora, o confronto determinará um dos oito classificados às quartas.

O Barcelona, de Lionel Messi, duelará com o Napoli, clube italiano que tem outro craque argentino como maior ídolo da sua história, Diego Maradona. Já o Paris Saint-Germain, de Neymar, medirá forças com o Borussia Dortmund. E o rival da Juventus será o Lyon, que tem Juninho Pernambucano como diretor de futebol. Os outros confrontos das oitavas de final vão ser Valencia x Atalanta e RB Leipzig x Tottenham, o atual vice-campeão do torneio.

Pela primeira vez em seu atual formato, a Liga dos Campeões conta nas oitavas de final apenas com times dos cinco principais torneios nacionais europeus – Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. No sorteio, os 16 times foram divididos em dois potes, de acordo com a posição que obtiveram na fase de grupos da Liga dos Campeões. Times da mesma chave não podiam se enfrentar, assim como equipes do mesmo país.

As oitavas de final da Liga dos Campeões terão os duelos de ida sendo disputados em 18, 19, 25 e 26 de fevereiro de 2020. Já os confrontos de volta ocorrerão em 10, 11, 17 e 18 de março. E a decisão está marcada para 30 de maio, em Istambul.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões:

Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund

Manchester City x Real Madrid

Valencia x Atalanta

Liverpool x Atlético de Madrid

Bayern de Munique x Chelsea

Juventus x Lyon

RB Leipzig x Tottenham

Barcelona x Napoli