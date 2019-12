O calendário esportivo de 2020 está repleto de atrações. Em ano olímpico, o principal foco estará nos Jogos de Tóquio, no Japão, entre junho e julho. Mas também há espaço para outros grandes eventos, como Copa América e Eurocopa.

Confira tudo no calendário esportivo 2020:

Janeiro

2 – Início da Copa São Paulo de Futebol Júnior

13-20 – Florida Cup, em Orlando, nos Estados Unidos

18 – Início do Campeonato Paranaense. A partida de abertura é União x Athletico

18 – UFC 246, em Las Vegas, nos Estados Unidos

20 – Início do Aberto da Austrália de Tênis, em Melbourne

23-26 – X Games, em Aspen, nos Estados Unidos

25 – Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Fevereiro

2 – Super Bowl LIV, em Miami

2 – Final do Aberto da Austrália de Tênis, em Melbourne

8 – UFC 247, em Houston, nos Estados Unidos

Março

7 – UFC 248, em Las Vegas, nos Estados Unidos

15 – GP da Austrália de Fórmula 1

22 – GP do Bahrein de Fórmula 1

26 – Primeira etapa da WSL, em Gold Coast, na Austrália

Abril

5 – GP do Vietnã de Fórmula 1

14 – Primeiro jogo das finais da Superliga Feminina

17 – Primeira etapa da Diamond League de Atletismo, em Doha, no Catar

18 – Início dos playoffs da NBA

19 – Primeiro jogo das finais da Superliga Masculina

19 – GP da China de Fórmula 1

18 – UFC 249, em Nova Iorque, nos Estados Unidos

26 – Final do Campeonato Paranaense

Maio

2 – Primeira rodada da Série B

3 – GP da Holanda de Fórmula 1

3 – Primeira rodada do Brasileirão

10 – GP da Espanha de Fórmula 1

24 – GP de Mônaco de Fórmula 1

24 – Início do Aberto da França de Tênis (Roland Garros), em Paris

30 – Final da Liga dos Campeões da UEFA, em Istanbul, na Turquia

Junho

Foto: Divulgação/UEFA

4 – Início das finais da NBA

7 – GP do Azerbaijão de Fórmula 1

7 – Final do Aberto da França de Tênis (Roland Garros), em Paris

12 – Abertura da Eurocopa, em Roma, na Itália

12 – Abertura da Copa América, em Buenos Aires, na Argentina

14 – GP do Canadá de Fórmula 1

28 – GP da França de Fórmula 1

29 – Início do Torneio de Wimbledon de Tênis, em Londres

Julho

Foto: Divulgação

5 – GP da Áustria de Fórmula 1

12 – Final da Eurocopa, em Londres, na Inglaterra

12 – Final da Copa América, Barranquilla, na Colômbia

12 – Final do Torneio de Wimbledon de Tênis, em Londres

19 – GP da Inglaterra de Fórmula 1

24 – Abertura da Olimpíada de Tóquio, no Japão

Agosto

2 – GP da Hungria de Fórmula 1

9 – Encerramento da Olimpíada de Tóquio, no Japão

24 – Início do Aberto dos Estados Unidos de Tênis, em Nova Iorque

25 – Abertura da Paralimpíada de Tóquio, no Japão

30 – GP da Bélgica de Fórmula 1

Setembro

6 – Encerramento da Paralimpíada de Tóquio, no Japão

6 – GP da Itália de Fórmula 1

11 – Última etapa da Diamond League de Atletismo, em Zurique, na Suíça

13 – Final do Aberto dos Estados Unidos de Tênis, em Nova Iorque

20 – GP de Singapura de Fórmula 1

27 – GP da Rússia de Fórmula 1

Outubro

11 – GP do Japão de Fórmula 1

25 – GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

Novembro

1 – GP do México de Fórmula 1

2-8 – WTA Finals de Tênis, em Shenzhen, na China

12-22 – ATP Finals de Tênis, em Londres, na Inglaterra

15 – GP do Brasil de Fórmula 1

7 – Final da Copa Sul-Americana

8 – Última rodada da Série B

21 – Final da Copa Libertadores

29 – GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

Dezembro

6 – Última rodada do Brasileirão

8 – Última etapa da WSL, em Pipeline, no Havaí

31 – Corrida de São Silvestre, em São Paulo