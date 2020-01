As oponentes da final feminina de Roland Garros em 2019, Ash Barty e Marketa Vondrousova, entregaram o mesmo resultado no Torneio de Adelaide, nesta quinta-feira: uma vitória dominante para a jogadora número 1 do mundo. A australiana derrotou a checa por duplo 6/3 para avançar às semifinais.

Na última vez em que elas tinham se encontrado, Barty conquistou seu primeiro título do Grand Slam. Já Vondrousova ainda não conseguiu vencer um set contra a australiana em quatro partidas.

Em seguida, Barty duelará com a norte-americana Danielle Collins, que venceu Belinda Bencic, número 7 no ranking da WTA, por 6/3 e 6/1. A suíça havia caído na primeira rodada no Torneio de Brisbane na semana passada.

A bielo-russa Aryna Sabalenka se encontrará com a ucraniana Dayana Yastremska na outra semifinal, nesta sexta-feira. Yastremska venceu a croata Donna Vekic por 6/4 e 6/3, enquanto Sabalenka derrotou a romena Simona Halep, a número 2 do mundo e finalista do Aberto da Austrália em 2018, por 6/4 e 6/2.

HOBART – Dona de dois títulos de Grand Slam, Garbiñe Muguruza abandonou nesta quinta-feira o Torneio de Hobart por causa de uma virose. A espanhola estava prevista para enfrentar a russa Veronika Kudermetova, que assim nem precisou entrar em quadra para passar às semifinais.

Nos outros compromissos pelas quartas de final, a britânica Heather Watson venceu a belga Elise Mertens por 6/7, 6/4 e 7/5 e a chinesa Shuai Zhang derrotou a norte-americana Lauren Davis por 6/1 e 6/4.

Zhang jogará com Kudermetova em uma das semifinais nesta sexta-feira, e Watson enfrentará a casaque Elena Rybakina, que derrotou a australiana Lizette Cabrera por 6/7, 7/6 e 7/5.