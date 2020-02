O Paris Saint-Germain deu mais um passo em sua tranquila caminhada rumo ao título do Campeonato Francês. Neste sábado, o time de Neymar atuou com um a mais durante quase toda a partida por causa da expulsão do goleiro adversário e goleou o Montpellier por 5 a 0, em casa, pela 22ª rodada da competição.

O resultado levou o PSG aos 55 pontos, com 13 de vantagem sobre o Olympique de Marselha, o segundo colocado. O Montpellier está em quinto, com 33. A equipe da capital francesa volta a campo na próxima terça-feira, quando visitará o Nantes.

Neymar entrou em campo neste sábado com uma homenagem a Kobe Bryant, morto no último sábado em acidente de helicóptero. Ele apareceu no gramado com a camisa 24 em referência ao número que foi usado pela lenda do basquete quando atuou pelo Los Angeles Lakers. O brasileiro também inovou com o cabelo na cor rosa. O visual, no entanto, não deu muita sorte.

Ele passou em branco na goleada que começou a ser construída logo aos sete minutos. Neymar tentou o drible, foi desarmado, mas Sarabia aproveitou a sobra e acertou belo chute no ângulo para abrir o marcador. Cinco minutos depois, o goleiro Bertaud, do Montpellier, interceptou um passe com a mão fora da área e foi expulso.

Com a vantagem no placar e um jogador a mais, ficou fácil. O segundo veio aos 40. Di María avançou pela direita, invadiu a área e deu uma cavadinha na saída de Carvalho. O terceiro veio em seguida. Di María cobrou escanteio e Souquet desviou contra.

Neymar levou um cartão amarelo polêmico na partida. Depois de dar uma lambreta no adversário, o árbitro optou pela advertência. O atacante ficou indignado. Na sequência, ele deu um susto nos torcedores antes do intervalo. Ele levou uma pancada nas costas e deixou o gramado com dores nas costas.

Mas ele voltou para o segundo tempo e atuou os 90 minutos. Aos 11, o brasileiro deu assistência para Mbappé marcar o quarto gol da partida. O quinto veio aos 17 com Kurzawa.

Cavani entrou na parte final da partida e chegou a mandar a bola para as redes de cabeça. Mas o VAR foi acionado e assinalou impedimento do craque uruguaio. Nos minutos finais, o Montpellier perdeu mais um jogador. Chotard foi expulso após pisão em Kimpembe.