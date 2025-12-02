Neymar pode entrar em lista histórica no futebol brasileiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o final do Campeonato Brasileiro se aproximando, a situação dos times que brigam contra o rebaixamento, vai se afunilando. O Santos é um dos times que ainda não se garantiram na Serie A de 2026.

O Peixão é primeiro time fora da Zona de Rebaixamento com 41 pontos mesma pontuação do 17° colocado internacional. Se o colorado vencer suas partidas e o Santos vencer apenas uma o time do litoral paulista pode ser rebaixado pela segunda vez na sua historia em três anos, com um grande ídolo da historia recente do time no elenco, Neymar Jr.

Se rebaixado com o Santos, Neymar entra para a lista de jogadores que ganharam a Champions League na Europa e foram rebaixados para a segunda divisão Brasileira. Confira Lista:

Ricardo Oliveira, rebaixado com o Coritiba em 2020 e campeão da Champions League na temporada 2006/07 no Milan-ITA.

Alisson, rebaixado com o Internacional em 2016 e campeão da Champions League na temporada 2018/19 no Liverpool–ENG.

Carlos Alberto, rebaixado com o Vasco em 2013, Botafogo em 2014 e 2016 pelo Figueirense e campeão da Champions League na temporada 2003/04 no Porto-POR.

Anderson, Rebaixado com o Internacional em 2016 e com o Coritiba em 2017, campeão da Champions League na temporada 2007/08 no Manchester United-ENG.

