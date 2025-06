Neymar dá entrevista incomum e desabafa sobre BO´s pessoais

Após renovar contrato até o fim de 2025, Neymar retornou às atividades com o elenco do Santos e concedeu uma entrevista coletiva bem incomum, na tarde deste domingo (29).

DESABAFO E PERÍODO DE RECUPERAÇÃO

A entrevista não foi conduzida por jornalistas, mas, sim, por familiares e amigos do jogador, que ficou surpreso com o evento no CT Rei Pelé.

Entre os assuntos, Neymar fez um desabafo sobre a exposição nas redes sociais. O atleta citou que “é triste ser julgado e até odiado” por quem não o conhece.

“Eu queria que dessem mais importância para o que realmente interessa: dentro de campo. Ali eu trabalho para fazer aquilo. Hoje em dia, com a internet, com a rede social que tem, é difícil as pessoas cobrarem só do atleta em si. Ainda mais no Brasil, no futebol. Qualquer outra profissão a galera cobra normalmente eu acho. É ruim, triste, ser julgado de uma forma, às vezes até odiado por quem não me conhece, que não está no dia a dia, que não sabe do esforço por mim e pelos meus. É difícil parar para ver na internet o que não é a realidade. Tenho mental forte com a internet, posso olhar, mas não machuca, não me machuca mentalmente. Me dói, fico triste, puto, mas não como eles querem”, disse o jogador.

O camisa 10 também relembrou as dificuldades com as lesões recentes e a recuperação. Inclusive, uma apuração do UOL revelou que Neymar está em “ótimas condições” e “talvez melhor que antes da pausa”.

"Vocês sabem do processo, o quão duro foram os últimos anos. Mas ainda me sinto forte o suficiente para enfrentar muitas coisas e tentar realizar esse sonho. É muito difícil de falar de futuro, eu gosto de viver o presente, o agora. O presente é voltar ao meu 100%, estar bem dentro de campo, onde posso fazer diferença. Estou me dedicando ao máximo para trazer alegrias a nós," falou.

O QUE MAIS DISSE NEYMAR

Inspiração em Robinho, Ronaldo e Ronaldinho. “Sempre tive muitos sonhos, lutei por isso. Tive inspirações. Um deles foi o Robinho. Ronaldo, Ronaldinho. E neste domingo (29) ser inspiração… Vejo jovens despontando no mundo falarem com carinho, ser o ídolo. É uma alegria enorme, é um legado”.

Sonho com Copa do Mundo. “Todo mundo que está aqui sabe do sonho de ganhar a Copa do Mundo. Tenho um tempo, não muito grande, mas a Copa está logo ali. Vocês sabem do processo, o quão duro foram os últimos anos. Mas ainda me sinto forte o suficiente para enfrentar muitas coisas e tentar realizar esse sonho”.

Possibilidade de aposentadoria. “O que me move é o amor que sinto pelo futebol ainda. A vontade que sinto de jogar, de estar em campo. É o que me move todo dia, acordar, treinar. O amor que sinto pelo futebol nunca vai acabar. Vai ficar para o resto da vida. Enquanto eu sentir que posso jogar futebol, que amo, sinto frio na barriga, vou continuar”.