Neymar assina renovação de contrato com o Santos até dezembro

Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação do contrato com o Santos até o dia 31 de dezembro deste ano, com possibilidade de extensão até a Copa do Mundo de 2026.

A ideia inicial era de um contrato de mais um ano, mas Santos e Neymar concordaram por um novo vínculo curto. A ideia partiu do Peixe. O departamento de marketing já prepara o anúncio. A confirmação pode ocorrer ainda hoje.

O contrato terá um salário fixo, mas dessa vez sem uma meta de acordos em marketing. O Peixe não explorará mais de forma individual os direitos de imagem do Neymar. A dívida de R$ 85 milhões do primeiro contrato será paga em parcelas até dezembro de 2026.