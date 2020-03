O centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo, virou referência esportiva nacional nos últimos anos e era a base de alguns dos principais atletas do país na preparação para Tóquio-2020.

publicidade

Isso até o começo desta semana, quando o local precisou fechar por causa das medidas adotadas pelas autoridades para tentar conter a propagação do coronavírus.

Mesmo com os principais eventos esportivos do mundo suspensos ou até mesmo adiados para 2021 (casos da Copa América e Eurocopa) em razão da pandemia, até o momento os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Japão estão mantidos nas datas originalmente previstas.

A Olimpíada, segundo sustenta o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, terá sua cerimônia de abertura no dia 24 de julho. A Paraolimpíada, esta de responsabilidade do IPC (Comitê Paralímpico Internacional), tem início marcado para 25 de agosto. Ambos os eventos estão sob o guarda-chuva do mesmo comitê organizador japonês.

Para o presidente do CPB, o ex-jogador de futebol de 5 (para pessoas com deficiência visual) Mizael Conrado, “não há qualquer condição” de manter os eventos neste ano.

Ele conta à reportagem como os atletas paraolímpicos estão sendo afetados pela impossibilidade de treinar e demonstra preocupação com os riscos que eles correm ao tentar manter o nível de preparação.

Na terça (17), o COI disse que incentiva todos os atletas a continuarem se preparando “da melhor forma que puderem”.

No fim da tarde desta sexta, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou posição sobre o assunto e disse estar preocupado com os impactos da pandemia na preparação dos atletas (veja a nota completa no fim do texto).

*

Pergunta – Há condições de realizar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio na data planejada?

Mizael Conrado – Entendo que não há qualquer condição de realizar os Jogos neste ano. Meu entendimento é de que as datas [época do ano] tinham que ser mantidas, mas acontecendo em 2021. Não é fácil, quase oito anos de trabalho [dos japoneses] para realizar uma grande festa, entretanto a gente vive uma pandemia sem precedentes. O mundo está em estado de guerra. Não há como imaginar que o problema vai estar resolvido em julho. Entendo que não há condições primeiro pela incerteza, depois pela impossibilidade de os atletas treinarem e terceiro porque não é razoável você imaginar a maior competição do ciclo acontecer em meio a uma pandemia e num momento de calamidade na saúde pública mundial. Em relação à nota do COI, entendo que foi na contramão da recomendação da Organização Mundial da Saúde. Ela pediu que as pessoas fiquem em casa, e o COI encorajando os atletas a buscarem treinamentos. Acho que essas duas orientações não são compatíveis.

Você chegou a conversar com o Andrew Parsons [ex-presidente do CPB e atual presidente do IPC] sobre isso?

MC – Eu converso sempre com o Andrew, sobre vários assuntos. O IPC participa nesse contexto porque é organizador da Paralimpíada, mas o grande responsável por realizar o evento é o COI, ele que faz o contrato com o comitê organizador. Certamente o Andrew também está bastante preocupado com a segurança e a integridade dos atletas, mas essa decisão pertence ao Comitê Olímpico Internacional.

Como está o esporte paraolímpico do Brasil hoje?

MC – O Brasil teve um 2019 muito positivo em resultados. O ano pré-olímpico diz muito sobre o que vai ser a participação do país nos Jogos, e o Brasil foi vice-campeão do Mundial de atletismo, perdendo apenas para a China, o que para a gente é histórico. No Mundial de natação, apesar dos problemas tivemos com a classificação [houve várias mudanças na classificação dos atletas de acordo com seu grau de deficiência], conseguimos 5 ouros com 4 atletas diferentes, o que foi muito positivo. Nossa expectativa, considerando um cenário normal, era de fazer uma grande participação nos Jogos. Hoje, com o cenário incerto e não acreditando que eles acontecerão na data precisa, é impossível fazer prognóstico, porque todos deixaram de vir ao CT. Em alguns lugares do mundo ainda se consegue treinar, mas em boa parte dos países isso não é mais possível.

Um detalhe importante é que paralisamos o CT desde segunda [16], mas depois da declaração do COI os atletas, por conta própria, estão começando a procurar outros lugares, a treinar na rua, ou seja, próximo a outras pessoas, o que aumenta o risco para eles. Por isso a gente entende que essa manifestação [do COI] não foi positiva.

Qual é a recomendação do CPB para os atletas?

MC – Se puder, fique em casa. Se puder ter isolamento, melhor. A gente estará ao lado dos atletas seja lá qual for a consequência disso tudo. Assim que tiver a possibilidade de treinar com segurança, vamos estar junto deles. O ser humano sempre vai estar antes do atleta, temos muita preocupação com isso, para que a gente possa superar essa grande crise.

Qual é o impacto do fechamento do CT na preparação dos atletas?

MC – É muito grande. Para você ter ideia, o recesso de fim de ano foi de 15 dias, e eles eles voltaram à condição pré-recesso agora. Você demora quase três meses para recuperar 15 dias. Obviamente, é muito difícil dimensionar exatamente a perda, mas é muito grande. Agora estamos discutindo qual é a melhor coisa a fazer, porque eles não estão treinando aqui, mas estão se reunindo em outro lugar, e talvez menos seguro que o próprio CT. Vivemos um grande dilema sobre como podemos minimizar esses riscos.

Sem o CT, que assistência o comitê pode dar aos atletas?

MC – Os técnicos estão tentando criar protocolos para a as estruturas dos atletas em casa, nosso departamento médico oferecendo orientações com bastante frequência. As bolsas pagas via comitê paralímpico não terão qualquer interferência ou interrupção.

O coronavírus oferece algum risco adicional para os atletas paraolímpicos?

MC – Em algumas modalidades temos atletas que, em razão da deficiência, têm imunidade mais baixa ou alguma dificuldade respiratória, com riscos adicionais. Por exemplo, os atletas com lesão medular.

Você, que é bicampeão paraolímpico, já passou por algum percalço desse tipo na preparação para os Jogos?

MC – Nada se assemelha. Óbvio que a realidade do esporte da minha época era muito diferente da que eles têm hoje. Eles são profissionais, têm uma estrutura no CT que acredito que muitos clubes de futebol profissional do país não ofereçam. Antes era muito mais amador. Felizmente, hoje as coisas melhoraram muito, e os atletas paralímpicos são o verdadeiro sentido da palavra. Mas nunca houve nada externo que pudesse impactar tanto na vida das pessoas.

MIZAEL CONRADO, 42

Eleito o melhor jogador do mundo de futebol de 5 em 1998, fez parte dos dois primeiros ouros do Brasil no esporte, em Atenas-2004 e Pequim-2008. Graduado em direito, é advogado e mestre em administração pública pela FGV. Foi vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) na gestão de Andrew Parsons (2009 a 2017) e desde 2017 preside a entidade.

*

LEIA NOTA DO COB NA ÍNTEGRA

“O Comitê Olímpico do Brasil está muito preocupado com o avanço do coronavírus em todo o mundo e também com os impactos que a pandemia pode trazer à realização dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020.

A manutenção dos Jogos nas datas planejadas é uma decisão que cabe ao Comitê Olímpico Internacional, que sabemos estar se baseando em contatos constantes com a Organização Mundial de Saúde.

No entanto, o COB segue atento às condições de preparação dos atletas brasileiros que, assim como para atletas de todo mundo, estão longe das ideais.

A prioridade do COB neste momento é a preservação da saúde e integridade física de todos os envolvidos na preparação para os Jogos Olímpicos, assim como de suas famílias. Decisões diárias estão sendo tomadas para que isso seja garantido, dentro das orientações das autoridades competentes.

A entidade seguirá em contato com o COI para se manter em consonância com novos movimentos que eventualmente sejam realizados.

O COB, ciente de sua responsabilidade pública com a sociedade e com o esporte nacional, seguirá em vigília permanente de acompanhamento dos desdobramentos próximos causados pela grave situação global provocada pela pandemia.”